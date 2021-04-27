華航機師染疫風暴不僅釀家庭群聚，中央流行疫情指揮中心執行1279名機師專案採檢，更發現6名血清抗體陽性，扣除3人為原本就確診者，被遺漏的確診者有3人，感染科權威，台大兒童醫院院長黃立民表示，血清檢測結果顯示，台灣本土新冠病毒一直沒有消失，機師在本土被感染的機率比境外還高，國內恐怕早就有好幾波隱形傳播，呼籲指揮中心不只要採檢機師，與華航有業務往來的外包商、清潔工等也都不該漏掉，環境相關接觸者都應一併驗血清，病毒才能無所遁形。

黃立民表示，指揮中心應該比照上次部立桃園醫院擴大採檢方式不僅是醫護，包含相關的清潔工等都採檢方式，這次也應該把環境中的接觸者，包含清潔工等都是半個員工，都要一起採檢，才能知道感染規模。

黃立民認為，從血清初步結果顯示病毒存在台灣很久，一直沒有消失，且先被澳洲確診的印尼籍機師應已不是第一波感染，而是早就好幾波後，因為國外採檢才發現，他更指出，這次華航機師少數是境外得到，很一大步份應該本土感染，且有好幾個感染源頭，但因為沒有全面血清調查，之間又都有斷點，才會難查感染源。

那麼為何社區都沒有爆發？黃立民認為，除了與民眾口罩戴得緊外，與最近氣候溫暖有關外，更重要的是篩檢數量下降，他觀察，近兩個月來，醫院醫師主動通報採檢數量明顯下降，不只民眾連醫護都已經防疫疲乏。華航事件是警訊，應該要加強採檢。

(中時 )