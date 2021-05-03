澳洲確診染疫的華航機師，繼兒子（案1090）、妻子（案1111）確診後，3日再宣布同住的女兒（案1146）也確診，桃園市府指出，該女和弟弟同樣採線上視訊授課，並未在桃園學校就讀。

據了解，澳洲確診染疫的華航機師印尼籍女兒（案1146），年近20歲，是案1090的姐姐，經衛生局調查結果，姐姐並沒有在台灣學校上課，跟弟弟一樣是採線上視訊課程，上雅加達線上學校。

(中時 )