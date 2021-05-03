澳洲染疫機師女兒採線上授課 未在桃園讀書 15:532021/05/03 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲確診染疫的華航機師，繼兒子（案1090）、妻子（案1111）確診後，3日再宣布同住的女兒（案1146）也確診。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲確診染疫的華航機師，繼兒子（案1090）、妻子（案1111）確診後，3日再宣布同住的女兒（案1146）也確診，桃園市府指出，該女和弟弟同樣採線上視訊授課，並未在桃園學校就讀。 據了解，澳洲確診染疫的華航機師印尼籍女兒（案1146），年近20歲，是案1090的姐姐，經衛生局調查結果，姐姐並沒有在台灣學校上課，跟弟弟一樣是採線上視訊課程，上雅加達線上學校。 上百機師隔離 華航力保貨運航班 國軍出動30化學兵 華航園區大消毒 (中時 ) #確診 #女兒 #桃園 #染疫 #華航機師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機師普篩再揪1例 俄籍30歲男抗體陽性 04:102021/05/03 焦點要聞 應疫情大量航機停駐需求 桃園機場靈活調度停機位容量 17:582021/05/03 生活 蘇貞昌4個「如果」談防疫 藍議員氣炸反嗆：講風涼話 10:142021/05/03 政治 葉元之再爆料 員工曾陳情衛福部遭輕忽！諾富特廚房未分流 中央甩鍋地方 04:102021/05/03 焦點要聞 燦籲民航局 外籍機師不能成破口 04:102021/05/03 焦點要聞 侯友宜轟中央反應慢 陳時中：居家隔離不是想關誰就關誰 12:222021/05/03 生活 楊志良轟疫苗施打順序錯誤 陳時中酸 ：事情發生後才說 09:412021/05/03 生活 華航機師群聚風暴擴大 盧秀燕：不可輕忽 加強自我防護 13:382021/05/03 政治 彰化縣有15人曾在高峰期入住諾富特 全數一採陰隔離中 13:552021/05/03 生活 本土激增 前台大醫：再出現1事就代表社區爆炸了 08:212021/05/03 生活 華航染疫連環爆 楊志良點2政策錯誤：用肚臍想都知道 09:592021/05/03 生活 生活熱門新聞 網紅穿透視裝現身休息站 胸前兩粒只用胸貼民眾全看傻 - 生活 13：07台北跳兩下！東北部外海6.4地震 最大震度花、東2級 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 統測結束 全教會：題目難易度問題仍未改善 - 生活 「2小時1200」諾富特員工做半套為何只待1小時 全場笑翻莊人祥這麼說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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