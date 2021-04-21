外媒報導，以色列因已有8成人口施打疫苗，自4月18號起不再強制戴口罩，至於防疫有成的台灣是否跟進？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，疫苗打到一定程度就會放寬，相信台灣解封的時機也會很快。

【LIVE直播】台灣何時不用戴口罩？指揮中心記者會說明最新情形｜2021.04.21

《路透社》報導，根據以色列當局統計，已有8成的人接種疫苗，因此不再強制一般民眾外出戴口罩，但室內公共場所仍需戴口罩。前台大醫師林氏璧日前也在臉書上表示，以色列目前打完1劑疫苗的有60%，打完2劑者有56%，有8成人口、約500萬人已施打疫苗，且每日確診病例從1月中的每天新增約1萬人降到每天約200例，他認為以色列有可能已經過了群體免疫的門檻。

相形之下，一直被國際間公認防疫有成的台灣是否跟進解封「口罩令」？陳時中今天在例行疫情記者會中表示，以色列目前已有8成人口施打疫苗，防疫有成後才宣布不強制戴口罩，台灣的情況「我相信會很快」，只是目前還是要等到疫苗打到一定程度後，才會放寬。

圖為目前開放的6大類AZ疫苗公費施打對象，總計86.8萬人要打完31萬多劑AZ。(中時新聞網製圖)

陳時中說，就台灣目前的狀況，還是建議要戴口罩，等到台灣的疫苗打到一定程度的時候也會放寬。對於媒體詢問國內目前施打疫苗的狀況如何？指揮中心表示，21日開打的自費疫苗已吸引不少民眾預約施打，台大醫院4月底前的5百多個名額已滿。此外，4月23日起，疫苗接種對象再擴大到第五、第六類，包括警察、憲兵、長照機構照顧者，共增加25萬人，總計6類公費疫苗對象人數達到86.8萬人。

(中時新聞網)