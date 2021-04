賴清德副總統今天出席台歐健康論壇,呼籲利用半導體及資通訊產業優勢,促進台灣與歐盟的貿易與投資。他說,各國邊境不久的將來將逐步開放,台灣及歐洲國家在生技產業、數位健康,甚至是疫苗的發展 有機會深化彼此合作。

歐洲在台商務協會與歐洲經貿辦事處今天舉辦首屆「臺歐健康論壇」,邀集台歐雙方專家齊聚一堂,分享彼此寶貴的經驗。

賴清德以英文致詞表示,在COVID-19疫情肆虐全球的此時此刻,這場會議的舉辦,不但能夠彰顯人性的價值,對於台歐未來在大健康產業的合作,更是具有超前部署的戰略意義。

自2020年COVID-19疫情大爆發以來,全球感染者已超過1億人,死亡數超過300萬人。他說,疫情不僅對人類生命安全造成威脅,更對全球政治、經濟等各層面帶來深遠的影響。身為是醫生,他認為健康的問題是人道的事情,應該是跨越國界及種族的。

歐洲仍有部分國家正陷入第三波疫情的衝擊,也有些國家正在加速推動接種疫苗及經濟重啟。賴清德表示,台灣以超前部署、謹慎行動、快速回應、公開透明等四大原則面對COVID-19的疫情肆虐,「台灣模式」的成功關鍵更在於民主治理。

他強調,「台灣模式」證明台灣是全球公共衛生體系中不可或缺的一員,並且能協助各國一同抗疫,因此台灣不應該被拒絕於世界公共衛生體系之外。我們深信「患難見真情」,在過去一年,台灣捐贈許多醫療用品給世界各國,其中也包含歐洲,展現Taiwan can help, and Taiwan is helping的精神。

賴清德提到,正當多數國家面臨經濟衰退的困境,台灣去年國內生產毛額(GDP)達3.11%,今年的成長率預計可達4.64%,在這方面,台灣創造了另一個「經濟奇蹟」。在蔡總統的領導下,台灣發展全新的經濟策略,將台灣產業朝創新驅動的方向轉型,並強調利用半導體及資通訊產業優勢,促進台灣與歐盟的貿易與投資。

他很高興得知歐盟也提出了新的倡議,將進一步深化與亞洲的連結,包括台灣。賴清德認為,疫情暴露了全球市場的脆弱,台灣和歐盟共同擁抱合作新契機的時機已經成熟。

他說,台灣與歐洲國家也持續就防疫經驗等相關領域進行交流,面對後疫情時代,相信不久的將來,各國邊境將逐步開放,台灣及歐洲國家也有機會深化彼此合作,尤其在生技產業、數位健康,甚至是疫苗的發展。期許共同找回普世價值,即全民均健(health for all),以及互相尊重及強健的夥伴關係。

(中時 )