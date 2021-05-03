台積電董事長劉德音接受美國電視台專訪，他表示，台灣半導體被稱為「矽盾」，意味著世界都需求台灣高科技支持，因此沒有人希望台灣發生戰爭，他也希望不會發生。

劉德音日前在台積電新竹總部接受哥倫比亞廣播公司CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，專訪內容今天播出。

對於台灣半導體產業被稱為「矽盾」，劉德音表示，這意味著世界都需求台灣高科技產業的支持，因此，不會讓戰爭在台灣發生，因為會違背了每個國家的利益。沒有人希望台灣發生戰爭，他也希望不會發生。

對於主持人問及美國人是否該擔心晶片多在亞洲生產，劉德音表示，他能理解這樣的疑慮，但晶片是否在亞洲製造不是癥結所在，因為無論晶片在何處生產，都會因疫情產生短缺。

針對英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）談到，因為世界上有很多晶片在亞洲製造，有必要重新平衡供應鏈問題。劉德音說，美國應投資研發，培養更多的博士、碩士及學士進入半導體製造，而不是試圖改變供應鏈。

劉德音表示，改變供應鏈成本高昂，並沒有生產力。若要保留自己的技術，放棄全球合作，恐將減緩創新的速度。

季辛格受訪時坦言英特爾在製造領域落後台積電，對於英特爾為何會居於落後，劉德音說，「我們也感到驚訝」。（編輯：楊凱翔）1100503

(中央社)