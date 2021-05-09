國民黨台北市議員游淑慧。（圖／資料照片）

國民黨台北市議員羅智強今（9）日赴內湖街頭演講，宣傳「反萊豬」公投，對此，同是議員的游淑慧在臉書表示，羅智強早已宣布參選台北市長，但他堅持「先公後私」，先拚民生公投，再拚個人選舉；游淑慧希望他的堅持能被肯定！

游淑慧指出，羅智強其實已經在台北市街頭演講超過了四百場，但很多人反而可能還是不知道，羅智強已經宣布參選明年的北市長。就是因為羅智強堅持「先公後私」，先拚民生公投，再拚個人選舉。所以羅到現在仍很少為自己拜託民眾支持他選市長。

游淑慧分析，羅智強想要了解市政，所以先到市議會服務四年；為了先護食安，暫時放下市長選舉佈局。在她看來，羅是有點笨的政治人物。不過，游淑慧認為，從政的人，除了選舉和選票外，還應該要有更多原則、堅持和擔當！

游淑慧提到，她今天在內湖737市場送康乃馨時，突然看到羅智強走過來，嚇了一大跳，原來他跨區來內湖，還是為了公投奔波宣講！

「先拚公投、再拚市長」，游淑慧希望他的堅持能被肯定，加油！她強調，母親節最好的禮物，就是拼一個食安、永續的台灣！

(中時新聞網)