嗆吳怡農向黑道宣戰「先處理黃承國」 鄭麗文國台語雙聲道酸：我笑你不敢！

國策顧問黃承國近期捲入趙介佑涉嫌販毒事件，藍營開記者會痛批黃承國跟趙家關係，黃承國也在臉書反嗆，更點名藍委鄭麗文，「你們可以丟我石頭，就是她不行」，直指鄭麗文背棄民進黨價值投靠國民黨，鄭麗文則在臉書反嗆，「有些女兒整形整到連自己的媽媽都不認識了，這就是現在的民進黨。」

鄭麗文過去曾是民進黨員，後來轉加入國民黨，黃承國以此指控鄭麗文，「妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？我黃承國至少可以驕傲的説，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而鄭麗文，妳呢？」

鄭麗文則在臉書反嗆黃承國，有些女兒整形整到連自己的媽媽都不認識了，這就是現在的民進黨。背離理想初衷，「黨內充斥黑道、東廠、小丑、政客，創黨黨員都早就不認得了。」

鄭麗文更一一細數民進黨現在所稱的「價值」，比如台獨、黑道洗白、逼人民吃有毒萊豬、貪汙除罪、破壞藻礁、舔日賣台、總統謊稱有博士學位、台鐵改革擺爛到底、寧可排碳，也要廢核、大缺水就鑿井，水庫清淤到底做在哪？說國民黨舔中，如今對中國貿易依存度卻是「史上最高」，甚至不惜舔日、舔美，出賣台灣利益。

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(中時 )