華航機師染疫案持續擴大，昨（26日）再增2名貨機機師確診，累計共9名華航貨機機師確診，在確診消息一出後，華航股價應聲小幅下跌，但財經專家認為從華航基本面來看，3月份貨運營收逾91億創歷史新高，基於這樣的利潤基礎，EPS今年不會比去年差，若此次染疫風波得以控制，華航的後市並不會有太大的影響。

台灣再度爆發本土案例，華航機師確診新冠肺炎，目前共9位機師和1名家屬確診，其中4人染英國變異株；對此，華航表示尚未有貨機航班取消的情況發生，影響不大。

華航3月合併營收達104.26億元，雖受到疫情影響，其客運營收僅5.87億元，月增0.75%，年減76.43%，但在貨運營收91.86億元，年增81.35%的支撐；第一季營收達277.9億元，年減僅為14.1%，較長榮的年減35%少上不少。

華航股價雖受到近期染疫風波影響，向上走勢稍有滑落，財經專家阮慕驊在《理財達人秀》中表示仍不看壞華航股價後市，華航在染疫風波前，股價一路波段自12元攀升至逾20元，如果9個染疫機師蔓延出去，影響當然會很巨大，但沒有即還可控制。

就基本面來看，華航第一季貨運營收大幅成長逾80%，而去年貨運全年營收約800億元，根據貨運91億元的營收，這麼好的利潤基礎上，EPS不會比去年更差，應該還會繼續賺錢。

華航股價昨日收盤價20.10元，今（27日）早盤小漲0.1元，盤中震盪後走高，終場上漲0.60元，以20.70元作收。

(中時新聞網)