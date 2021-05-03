嘉義縣水上鄉衛生所為嘉義縣第一家COVID-19疫苗接種的衛生所。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉衛生所為嘉義縣第一家COVID-19疫苗接種的衛生所。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局加強餐飲業者輔導。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央疫情指揮中心3日起擴大接種實施對象，嘉義縣14家衛生所同步提供疫苗接種服務點，今下午水上鄉衛生所優先開打，包括機構人員及診所醫師等10人預約接種，另確診案1129曾到中埔鄉吃過雞肉飯，目前中埔衛生所已有20多人人預約，預約人數最多。

諾富特旅館風波，再度拉緊國人防疫神經，疫苗施打詢問度也升高不少，嘉義縣積極布建便利及可近性接種服務點，除嘉義長庚、大林慈濟、朴子醫院、灣橋分院4家專責醫院外，並有14家衛生所加入，疫苗已配送至14間衛生所，並從水上衛生所開跑施打。

嘉縣衛生局長趙紋華說，為防堵疫情擴散，案1129嘉義縣旅遊足跡，縣府已完成足跡動線、商圈大清消，及各商家漂白水發放、衛教及健康監測，並強化防疫旅館查核，同時輔導各餐飲及食品業者遵守防疫管控原則，包含：1、定期環境清潔消毒2、從業人員戴口罩、勤洗手等3、做好防疫措施，如量體溫、酒精、實聯制、夾菜戴口罩不交談4、限制用餐人數，每桌至多8人，座位區隔、餐點加蓋、公筷母匙等，請民眾勿驚慌。

趙纹華說，除大埔、鹿草、朴子、竹崎4衛生所缺乏醫師，其餘14鄉鎮均提供疫苗接種服務，目前國內疫情升溫，呼籲盡快施打疫苗，務必落實戴口罩，勤洗手、咳嗽禮節等自我防護措施，衛生局也會加強餐飲業者輔導，避免市集食品試吃或應加蓋，商家應加強環境消毒，提醒鄉親施打疫苗才能打造社區防疫力，保護自己也保護別人，應儘速洽4大專責醫院或14鄉鎮市衛生所預約接種疫苗。

(中時 )