我國駐馬來西亞代表處1名剛離職的人員8日晚間確診新冠肺炎，這是今年以來我駐當地人員第4起確診案例。為保障駐處同仁及洽公民眾的健康安全，外交部今晚宣布，駐馬來西亞代表處將自明（10）日至17日暫停領務服務。

外交部副發言人崔靜麟表示，我駐馬來西亞代表處1名剛離職的人員8日晚間確診，駐處接獲通知後已即依照緊急應變計畫及馬來西亞政府相關規定，啟動防疫標準作業程序，通報所在的辦公大樓，並將於明（10）日對辦公室進行全面消毒作業。

此外，駐處也已經要求與確診者曾經近距離接觸的同仁進行居家隔離14天。這是今年以來駐馬來西亞代表處人員第4起確診案例。為保障駐處同仁及洽公民眾的健康安全，外交部表示，駐馬來西亞代表處將自明（10）日至17日暫停領務服務。國人如果在馬來西亞遇到急難狀況，請撥打駐馬來西亞代表處緊急聯絡電話，以獲得必要協助。

崔靜麟強調，外交部將持續提醒駐外各館處加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，關心駐處人員的身心狀況，掌握當地疫情發展，適時採取必要的防護措施，以確保同仁和眷屬的健康安全。

(中時 )