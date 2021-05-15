央視新聞公眾號報導，加拿大溫哥華警方當地時間5月14日宣布，對兩名在中國駐溫哥華總領館外牆和門牌上進行潑灑和破壞的男子進行追捕，他們被控實施「惡意行為」。

第一起事件發生在今年3月22日。監控錄像顯示，一個嫌疑人開著一輛深色的福特牌汽車在總領館外停下，此人下車後，走到中國總領館的門牌前，對著門牌吐口水，然後向門牌上潑灑他在杯子裡攜帶的某種未知的白色物質，還用錘子試圖破壞門牌。

加拿大警方認為，此人應該有70多歲。除了破壞門牌，警方還發現他蓄意駕車阻擋從總領館開出來的一輛車，然後朝車上吐口水。

第二起在兩個星期後，即當地時間4月4日下午3點左右，中國駐溫哥華總領館再次發生類似的事件。監控錄像顯示，一名三、四十歲的男子在總領館門牌上惡意塗鴉後很快離開。

警方描述此人身材偏胖，穿深色褲子、鞋子和灰色帶帽衫，衣服前襟上有「蝙蝠俠」的圖案。

(旺報 )