台北一名男研究生，在網路聊天室結識一名女網友，明知對方已婚，卻在2個月內發生7次性關係，期間包括到北市各公園的廁所裡開戰，女網友的丈夫得知2人姦情，憤而對研究生提告求償80萬元精神撫慰金。研究生在台北地方法院審理時，坦承偷吃人妻，但因自己還是學生，無法賠償如此龐大金額，法官最終判決研究生應賠償30萬元。

據了解，研究生在網路匿名聊天室結識一名女網友，但這名女網友已於2018年11月22日結婚，研究生也知道對方已婚，仍與對方發生關係。人夫得知妻子偷吃小鮮肉後控訴，2人相識後共發生7次愛撫、口交與性交，地點遍及新北公園廁所、摩鐵與研究生的租處及看漫畫場所，得知妻子偷吃後身心承受極大痛苦，因而對研究生提告求償80萬元精神撫慰金。

研究生挨告後向法官坦承偷吃人妻，並且表示，他在2018年7月在聊天室認識對方，不過只交往2個月，時間沒有很長，而且他是透過匿名聊天室認識蔡女，一開始並沒有故意接近對方的念頭，加上自己年僅24歲，還在念研究所的學生，經濟能力有限，沒有存款與不動產，實在沒有能力賠償80萬元。

台北地院審結後認為，研究生坦承人夫指控，代表他的行為已逾越一般所能容忍範圍，足以破壞夫妻婚姻關係與侵害人夫配偶權，審酌雙方學經歷後，判研究生應賠償人夫30萬元，可上訴。

(中時新聞網)