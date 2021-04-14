高雄1名就讀高中的男子今年2月透過手機定位發現，5名同窗好友在超商聚集吃消夜，他依據定位位置找到對方後，聊天一下即離開，沒想到事後疑似氣不過好友沒主動約他，竟報警慌稱好友攜帶刀械聚集；警方到場後根本沒發現刀械，好友們也傻眼此事，鳳山簡易庭依違反社會秩序維護法開罰男子3千元。

判決書指出，今年就讀高中的李姓少年今年2月22日晚上10點多用手機定位發現5名同學聚集在某超商外頭聚會聊天吃消夜，他於是根據定位找到同學一夥人，與同學聊天一下後就離開；但沒想到他離開後就報警稱同學「攜帶刀械聚集」，警方到場後沒有發現帶刀聚眾，只有1票人正在吃麵，認為報案人李男是惡作劇作弄警方，於是依社會秩序維護法移送法庭。

警方之後通知李男到案說明，李男才發現玩笑開大了，他根本沒有看到同學有攜帶刀械；警方之後再通知李男的同學們說明，同學說李男是後面才來的，來了一下子就離開，而李男離開後馬上就有警察上前盤查。

警方認為李男是刻意惡作劇撥打110報案，依社會秩序維護法第67條第1項第3款移送鳳山簡易庭裁罰，法院認為現場並無違禁品，李男卻因為個人理由胡亂栽贓同學，事後坦承犯行，考量到他的學生身分，法院最後確定裁罰3千元，藉此警惕李男不要再犯。

(中時新聞網)