林松義（左）與紀寶如（右）現身支持林沖。（吳松翰攝）

88歲鑽石歌王林沖，上月16日因左腳動脈血管阻塞入院開刀，過程中血壓一度降到40，大量出血導致休克，當時醫生緊急輸了12袋血，才把他從鬼門關前搶救回來。林沖術後恢復良好，16日出席《我的鑽石人生》新書會及電影特映會，看到大批粉絲到場支持，林沖開心表示，之後將舉辦演唱會，不僅唱他還要跳。

林沖目前仍在復健，今出院後首次公開露面，身高172公分的他，術後瘦到59公斤，雖臉頰消瘦但中氣十足，仍撐著椅子站立著，獻唱日文歌〈香港旅情〉及該曲閩南語版〈香港戀情〉；回想自己開刀當時情況危急，意識模糊間看到醫生緊張表情，林沖不斷祈求「上帝救我，再給我一點時間，我還有許多事想要做，不要帶我走」，如今找回健康，他開心表示：「我把我的命拿回來了，除了出書，我還要再站上舞台開演唱會，再到老人院做公益。」

林沖神采翊翊笑稱自己猶如40歲，雖手術仍需靠助行器輔助，但他每天積極復健、練習走路，「就算用爬的，我也要趕快再站起來」；為了出席今天的活動，他一周來天天練走路、爬樓梯，每天多走一層樓鍛鍊體力，即便是剛開完刀，也不要自己看起來很狼狽，「我要告訴全世界我還健在」。林沖的好友楊貴媚、紀寶如昨到場為他打氣。

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