36歲本土劇女神白家綺和小5歲老公吳東諺在上月喜迎女兒「小朵拉」，夫妻幸福組成一家六口，升格當4寶媽的白家綺，專心坐月子調養身體之餘，也不忘曬娃，白家綺昨（7日）就曬出女兒萌照，但白家綺也因此擠出好幾層雙下巴，還釣出吳東諺留言吐出內心話。

白家綺在3月初經歷22個小時的陣痛，終於平安生下女兒朵拉，和吳東諺幸福升格四寶爸媽，隨著女兒已滿月，正在坐月子的白家綺也不忘曬小朵拉萌照分享喜悅，白家綺噴母愛說：「我們家小朵拉滿月了 這張照片妳笑得太甜 捨不得不跟大家分享」。

我們家小朵拉滿月了❤️ 吳東諺&白家綺的女兒小朵拉 這張照片妳笑得太甜⋯ 捨不得不跟大家分享🥰 但是⋯⋯ 請大家忽略馬麻的雙下巴 謝謝🙈🙈🙈 由白家綺發佈於 2021年4月6日 星期二

照片中，白家綺看女兒的眼神散發滿滿母愛，畫面相當溫馨，不過白家綺卻因此擠出好幾層下巴，也讓她發文自嘲：「但是...請大家忽略馬麻的雙下巴 謝謝」，還釣出老公吳東諺留言：「媽媽不只偉大，也犧牲好大」，白家綺則回應：「愛到卡慘C」，夫妻互動超閃。

其實，白家綺不只自PO雙下巴照，她日前也曾大方曝光自己的生產前、後身材照，由於白家綺當時的肚子尚未完全消，經紀人還分不出哪張是產前、產後，雖然讓白家綺哭笑不得，但她也大方說：「剛生完小孩就是長這樣～我會努力回復身材的」，白家綺感性說：「距離產後復出還有一段路」，不過所有的媽媽都是這樣過來的，她也向產後的婦女喊話：「我們一起加油」。

(中時新聞網)