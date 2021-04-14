59歲昔日瓊瑤一線小生馬景濤近年將重心移往大陸，被粉絲封為「咆哮帝」的他時常在社群網站分享近況，先前清明節馬景濤曬出回家鄉祭祖的照片，一行人在親友的廚房吃飯聊天，相當熱鬧，卻被部分網友酸家境看來窮酸，馬景濤看到了，不忍了反嗆發文小編：「你家多壕？」

馬景濤2007年梅開二度娶小他21歲的大陸女星吳佳尼，陸續生下兩個兒子，2017年卻驚爆婚變，當時外界狂猜婚變主因，吳佳尼站出護前夫說：「我們的婚姻沒有任何外在的負面因素，這個決定對我們來說是最好的生活方式，我們還會是家人和朋友，依然會相互扶持，相互關愛」，而兩人簽字後依舊維持良好交流，並未交惡。

馬景濤發文嗆小編。（圖／翻攝自馬景濤微博）

近年馬景濤在大陸四處忙工作，上月「明星經紀大衛」分享帶他到廣州出席活動，曝馬景濤私下體貼、善良，退房時不忘留小費給清潔員，還親筆寫下感謝字條，經紀人讚馬景濤人帥心更帥：「細節決定人的品質、真是好大哥，必須點讚」。

馬景濤曬昔日回老家舊照。（圖／翻攝自馬景濤微博）

本月初，馬景濤分享一段回老家跟親友相聚影片，卻有自媒體批評馬景濤親友家中寒酸，馬景濤則發文解釋，每年4月5日是他父親忌日也是清明節，去年因疫情無法返鄉，今年開心返鄉發影片卻被批評，很不道德。馬景濤坦言，老家遼寧早年生活水準確實不好，屋裡是泥土地、睡的是土坑，近年家人才搬進了大樓，屋裡家電樣樣具有，「一個廚房容得下八、九位客人用餐，何來的『寒酸』？」更嗆發文小編要不要順便曬曬自己家到底多有錢。

見此，粉絲安慰馬景濤說：「為小馬哥愛國、不忘本的情懷點讚」、「敬愛的馬哥！不必被無良的媒體影響心情！懂得人自然都懂」、「我就是欣賞並敬佩你的一身正氣，不卑不亢」、「喜歡小馬哥樸實純真接地氣！喜歡小馬哥的家國情懷！喜歡小馬哥內心溫柔有愛滿滿正能量！支持您」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)