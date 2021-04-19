曾擔任深圳交響樂團首席、歷史悠久的德國慕尼黑愛樂團員，同時還是巴黎高等音樂院的高材生，旅歐小提琴家張景婷，隻身闖蕩國際樂壇並不容易，但她近年放棄穩健的樂團工作，期許自己能更上一層樓，她表示，「我很想再探索自己的潛力，希望自己能更進步。」

張景婷表示，歐洲的生活和樂團經驗帶給她許多成長，「亞洲人的想法比較含蓄、迂迴，我必須練習讓大家聽見自己的聲音。」張景婷說，在歐洲生活的一切，都必須靠自己爭取，特別是女性，「必須要很有個性，展現出多元特質，讓當地人信服，一個不是源自歐洲文化血統的人，如何理解他們的音樂。」

張景婷出生於1986年，是基隆人，父親是長榮交響樂團團長張逸士，母親為鋼琴老師，有喜歡音樂的爸爸媽媽，她自小也在音樂的環境中成長，先學鋼琴，再學小提琴，17歲那年闖蕩法國巴黎，18歲考上頂尖的巴黎高等音樂院深造，之後再到德國就讀慕尼黑音樂院，取得最高演奏文憑，後來考上慕尼黑愛樂，擔任團圓，之後又考取深圳交響樂團，擔任首席。2019年返台。

張景婷表示，「媽媽為我選擇小提琴這項樂器，是因為這是一項能表現個人強烈性格的樂器，有很豐富華麗的特質，我也很喜歡小提琴的音色，凝聚力很高。」

而在法國求學的日子，自由的學風，則是讓張景婷在音樂的演奏上更放得開，「法國的學習氣氛，希望學生可以自由發揮個性，但是要建立在深厚的音樂基礎。」音樂上的性格與個人鮮明特質發揮，近期張景婷將演奏孟德爾頌小提琴協奏曲，她將融合這兩者，與聽眾分享。演出將於5月16日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )