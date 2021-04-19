台鐵莒光號日前（17日）晚間19時許發生疑似家暴案！有乘客目睹1男1女在車上疑似發生爭執後，男生竟然將女生拖到車廂與車廂中的空間痛打一頓，其他乘客隔著感應門，還能聽到辱罵聲與毆打聲，跨張行徑被拍下來PO上網。網友們看見都相當氣憤，警方獲報隨即上車了解情況。

目擊這起暴力事件的乘客將影片PO到臉書社團「花蓮爆料公社」，只見一名身穿紫色上衣的男子不斷辱罵鄰座的同行女子，甚至將對方強行拖到車門與車廂間連通道，不停吼道「不要再鬧了好不好！等下要下車了！」，話說完就一腳踢向女子的臉部，女子的後腦勺猛力撞向後方的牆壁，發出「碰」的一聲。

影片中可見，女子被打後看似想爬回車廂內，男子卻不顧旁人眼光，繼續出手毆打，還飆罵三字經，就算隔著一道感應門，車廂內的乘客仍聽得到毆打聲。

發文的乘客爆料，出手打人的紫衣男是桃園龜山人，女子則是花蓮人，男子甚至怒嗆「進出監獄無數次了，沒在怕，威脅女子若再說一句就打一巴掌」，影片曝光後引發網友們紛紛怒喊肉搜「太扯了啦」、「打人不行欸，而且車上不用戴口罩嗎」、「只會欺負弱女子，真是可惡」。

對此，花蓮分局回應，兩人為情侶關係，男子因為喝酒，與女友說話聲音與口氣有些大聲，但否認施暴，女友則默不作聲，不願接受協助，警員只好在車上安撫雙方情緒，並給予男子口頭告誡，勿打擾到其他旅客。

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(中時新聞網)