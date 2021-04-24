台南善化區一處民宅，23日上午發生槍擊命案，一名工程承包商鄭男，與張姓女子有工程糾紛，持槍闖入張女家槍殺女方後再自轟，而鄭男的親友透露，他的兒子一年前才因為被逼債，逼到受不了輕生，鄭男平時會捐錢、替兒誦經，沒想到竟會發生恐怖命案。

根據了解，47歲的鄭男受張女委託，在台南官田區蓋房子，不過張女給對方的錢，已超過工程進度，但鄭男卻擺爛不施工，甚至沒把錢付給下游包商，雙方為了200萬工程款鬧上法院，一審法院判鄭男敗訴，鄭男不服上訴，事後更經常帶人到張女家嗆聲，即使報警處理，但每次警方到場，人就跑了。

沒想到23日早上，鄭男攜槍到張女家談判，心狠手辣與張女同歸於盡，根據鄭男親友透露，鄭男育有一子，在父親工地幫忙，不過卻在外面欠債，1年前受不了被逼債輕生，妻子也因此分居，而鄭男也曾對債主提告，不過經常遭恐嚇，案發前鄭男仍會替兒子誦經，無法接受失去兒子。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)