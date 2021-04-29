台中市一所資源班輕度自閉症小六男童，因內褲出現精斑被家長發現，他疑害怕被責罵，指同學逼他「打手槍」，雙方父親對質卻爆發口角。校方今天表示，17日獲報後第一時間調查，初步了解該事件是屬於學童在家個人行為，與其他學童無關；教育局指出，學校已召開性平會議，並外聘專家學者組成調查小組加速釐清案情。

該名小六男童屬於輕度自閉症兒就讀資源班，日前父親發現孩子內褲有精斑，在逼問下，孩子指稱在班上被某同學要求「打手槍」，因而學會手淫。家長聞訊後相當氣憤向民代陳情。校方指出，17日知悉此事後，立刻進行了解。

針對此事，校方指出，該學童表示沒有同學要求「打手槍」，被指霸凌的同學也說沒這回事，初步了解是該男童在家個人行為。目前將靜待調查，細節不便說明。但雙方家長日前對質爆發口角，由於均無證據，這件事成為羅生門。

台中市教育局指出，校方4月17日知悉後立即進行校安通報及法定責任通報，被行為人家長申請調查，學校已依規召開性平會議，決議受理並成立調查小組，啟動調查程序；聘請三位調查委員，其中外聘2位專家學者擔任，且1位具特殊教育專業背景，全案依法處理。

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(中時 )