警方起獲作案開山刀。（王揚傑翻攝）

今（5）日凌晨21歲吳姓男子與15歲楊姓少年相約新北市板橋區城林橋下談判，楊姓少年率眾持刀棍攻擊吳男，吳男背部被砍2刀，送醫後無生命危險。板橋警方徹夜偵辦，上午前已傳喚涉案10人到案，其中僅1人成年，訊後依妨害秩序、傷害罪嫌函送新北地檢偵辦及少年法庭審理，少年則通知家長到場告誡帶回。

警方調查，案發前被害人吳男疑追求14歲楊姓少女不成，與少女口角，先在樹林區與少女的同行友人楊姓少年互毆，雙方餘怒未消，相約城林橋下再戰，凌晨時吳男帶1名友人赴約，楊少則召集8人到場，楊少等人見吳男即持球棒、開山刀圍攻，吳男中刀血流如注，楊少等人遂分騎機車逃逸。

警方獲報到場，先將吳男送醫，隨即調閱監視器追查，迅速鎖定涉案少年等，陸續通知到案。楊姓少年一方辯稱刀械是吳男所有，是誰砍傷吳男則無人承認。吳男就醫後已無大礙，並對楊姓少年等人提出傷害告訴，訊後全案依法函送檢方偵辦及少庭審理。

(中時 )