高雄市簡姓男子、張姓女子為夫妻，涉嫌以仙人跳方式斂財，他們透過交友軟體將朱姓軍人以及廖姓男大生約至家中，張女主動挑逗對方，暗示可以發生性關係，然後簡男闖入質問「是不是上過我老婆」，最後恐嚇要求賠償得手。高雄地檢署偵結後，依恐嚇取財等罪嫌，起訴兩人。

起訴指出，2020年1月16日晚間，簡男、張女透過交友軟體認識現役軍人朱男，張女邀請朱男到家中見面，不斷狂撩、挑逗對方，就在朱男脫掉衣物，只剩內褲時，簡男突然闖入，厲聲質問朱男「你是不是上了老婆」，並恐嚇「不賠償要找兄弟處理」。朱男無奈交出提款卡，讓簡男領走新台幣7萬9000元後，還簽下和解書才脫身。

這對夫妻食髓知味，5天後（2020年1月21日）又用一樣的手法，約出廖姓男大生，然而廖男帳戶內僅有900元，簡男不肯輕易放過他，找來胡姓友人一起逼迫廖男典當機車，換取3萬元。這樣還不夠，簡男再逼廖男拿出學生證，到通訊行用學生專案購買iPhone 11Pro手機後取走，過程中還毆打廖男。

事後廖男報警，3人落網後皆否認仙人跳，辯稱朱男、廖男都是自願賠錢，沒有恐嚇、毆打。不過兩名受害者指證歷歷，並出示當鋪當票、驗傷單等證據，最後檢方以恐嚇取財罪將3人起訴。

(中時新聞網)