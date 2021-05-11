中壢警方破獲以簡男為首的幫派詐騙集團。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警分局查獲一個以四海幫海南堂分子簡姓男子為首詐騙集團，他透過幫派成員吸收青少年從事不法詐欺，集團青少年大多是欠錢還不起便以半強迫方式加入，其手法為常見的「網路扣款錯誤要民眾解除分期付款」，仍有10人受害，總計詐騙金額達187萬元。

29歲簡姓男子慣用通訊軟體Telegram，暱稱為「藍寶堅尼」，警方深入追查，該幫派分子為牟取不法暴利，除吸收欠錢無法償還的青少年外，也拉攏缺錢花用少年加入詐騙集團，中壢警分局偵查隊及普仁派出所共組專案小組，11日將主嫌簡男查緝到案，另逮捕副手、掮客及車手共11人，一舉瓦解該詐欺集團，全案依詐欺、組織犯罪條例罪移送桃園地檢察署偵辦。

中壢分局長陳錦坤表示，為維護社會治安，打擊黑幫勢力，將持續對黑道幫派及其經營或依附營業場所，規劃高強度臨檢及掃蕩勤務，強力執法，澈底斬斷不法金脈，決不容許暴力組織、黑道幫派危害中壢的良好治安。

(中時 )