隨著疫情更加嚴峻，夾雜詐騙與可疑內容的疫情資訊被大量散佈，恐慌將使民眾更容易受騙上當。 根據 Gogolook 旗下陌生來電辨識軟體 Whoscall 發現，假藉政府補助金名義夾帶釣魚連結的疫情詐騙訊息，已同時出現在簡訊與即時通訊軟體，民眾需要多加留意！再次提供五大防詐騙專用的機器人或是LINE官方帳號，邀請民眾可以在收到可疑資訊時，先傳送機器人或是LINE指定帳號來進行查證，避免上當受騙。

因防疫層級不斷提升，停課不停學、分流上班或是異地辦公的措施持續工具，面臨這一波數位轉型潮，越來越多人開始使用線上工具來辦公或是學習，民眾接觸網路可疑、不實資訊、假資訊、錯誤資訊的機率也隨之增高，為了協助民眾判斷以上不實資訊，可善於利用以下工具。

一、事實查證機構

台灣在地的事實查核機構已經有不少，包含台灣事實查核中心（LINE官方帳號）、MyGoPen（LINE官方帳號）、真的假的（LINE官方帳號）、蘭姆酒吐司（LINE官方帳號）等等。LINE使用者可以加入這些LINE官方帳號，可將你有所懷疑的資訊，轉傳到這些帳號中，以查詢相關資訊是否正確。

此外，LINE訊息查證平台也已經與上述四大事實查核平臺合作，使用者可以加入此官方帳號針對可疑資訊進行查詢。

二、民間查證工具

除了上述事實查證平台，使用者們可以將可疑資訊傳送到LINE官方帳號進行查詢外。也有不少單位推出過類似的查證工具，例如Whoscall的「美玉姨」（官網），以及趨勢科技的「防詐達人」。這兩個工具都是一支機器人，使用者將「美玉姨」（LINE帳號）或是將「趨勢科技防詐達人」（LINE帳號）加入成為好友之後，可以邀請這兩個帳號進入群組（一個群組只能有一個機器人存在），則之後在群組中傳送的網址都會協助查詢。

「美玉姨」以及「趨勢科技防詐達人」都是可以協助查詢可疑資訊的機器人。（黃慧雯製）

面對疫情相關資訊，民眾需要養成時刻查證的資訊，請勿因為過於擔憂而降低警覺性，誤點可疑短網址而上當受騙，敬請留心。

(科技)