新冠肺炎疫情擴散，本土確診病例暴增，引發民眾恐慌情緒，人心惶惶；南投縣政府強化防疫措施，並開辦「免費心理諮商」服務，民眾可就近到衛生所接受諮商，也請大家多關照親友的心理及情緒反應，一起挺過疫情衝擊。

近日來，本土確診病例激增，而且範圍逐漸擴散到各縣市，加上日前全台大跳電、股市風暴，致使許多民眾感到非常不安，擔心自己和家人也被疫情波及，因而惶惶不可終日，生活品質大受影響。

南投縣衛生局建議民眾，要在疫情下保持良好的精神心理健康，就不要聽信及散布未經證實的謠言，減少收聽、收看讓人感到焦慮不舒服的新聞，只需關注值得信賴的官方訊息，如中央流行疫情指揮中心、衛生福利部、疾管家官方LINE等來源。

民眾也可透過電話、視訊，或是電子郵件等遠距通訊方式，時常與親朋好友保持良好的互動聯繫，並維持健康的生活作息，如營養均衡、作息正常、適度運動。

如果民眾心理、情緒上出現急性壓力反應，可撥打全國安心專線1925（依舊愛我）全年無休、24小時免付費心理諮詢服務；也可預約縣內的「免費心理諮商」服務，只要撥打13鄉鎮市衛生所電話，或上衛生局網站預約，就可獲得駐點專業心理師就近服務，指導舒緩焦慮感並調適身心，減少不必要的心理負擔，照顧自己和家人的心理。如果民眾緊張和焦慮，甚至驚恐的狀態越來越嚴重，建議可就近尋求精神醫療服務，接受評估與治療。

(中時 )