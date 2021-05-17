台灣本土疫情爆發，也讓醫療負擔增加，外界有設立方艙醫院的建議。不過國民黨立委張育美認為，政府可以考慮利用閒置場域設「輕症隔離所」，讓輕症患者集中於此，重症患者再住院使用醫療資源，如此一來就能分擔醫護壓力。

張育美指出，政府讓防疫的大部分工作都由醫療機構負擔，從篩檢、疫苗、診察到治療全要醫院完成，不僅易群聚交叉感染，也會讓醫院疲於奔命，顧此失彼。

張育美表示，現在各醫院都有醫療滿載的壓力，輕症患者跟重症患者如果都要住院，不僅增加醫護的壓力，讓醫療資源緊繃，且輕症患者也可能也因此受重症患者影響；因此她認為應做好「分艙分流」的概念，輕症另外隔離，重症才住院。

張育美建議，現在各縣市都有一些閒置的大型場所，包括體育場、溜冰場等，在疫情警戒期間基本上也被禁止群聚的地方，可以作為臨時的「輕症隔離所」，由醫護人員替輕症患者定期監測身體狀況，康復者即可出院，病情變嚴重再住院。

張育美指出，已有許多第一線醫事人員反應，大量確診個案不分輕重症湧入醫院後，專責醫院與照護量能將不堪負荷。為避免社區感染階段每日動輒數十人的確診個案壓垮醫院，指揮中心必需加速討論輕重症分流 。

張育美表示，輕症在落實感染管制措施下，使其居家隔離休養，並結合遠距醫療、科技設備，即時瞭解健康狀況、發現病情變化；重症則由醫院專責病房傾力照料，使重症病患早日脫離急性期。如此，方能防範陷入輕症、無症狀感染者稀釋醫療資源的困境，確保重症患者照護無虞。

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(中時 )