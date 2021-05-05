徐姓物流人員利用交友軟體「探探」，結識13歲國中二年級少女，去年4月底，兩人情正濃時發生2次性關係，隔了幾天，少女帶徐男去找同學，3人一起玩「真心話大冒險」遊戲，少女不小心說出做過最勁爆的事是「打炮」，後經同學告訴老師並轉知家長，徐遭控對14歲以上未滿16歲女子為性罪，分別判處徒刑6月，應執行徒刑10月，可上訴。

23歲徐男去年4月底，騎機車戴少女到北投某溫泉旅館，兩人在員工休息室發生性關係，10天後，徐男赴少女家再次親熱，過程中，少女告訴徐自己14歲，被發現後，徐男承認有獨處一室，否認發生性交行為。

少女則稱，2次分別都是徐男騎車載她，先去逛淡水老街，送她返家後就躲在房間內，直到深夜徐說「他想要」又一直盧，少女只好脫去衣服並發生關係。5月初，少女、徐男以及張姓同學，3人約在公園聊天玩「真心話大冒險」，遊戲中，張詢問少女做過什麼很勁爆的事情，少女回答「打炮」，張接著問跟誰，少女就指著徐男「跟他」，徐則微笑不不回答。

法官衡量，少女與朋友談話，並非要追究刑事責任，沒必要冒著被徐男拆穿的風險捏造謊言，法官採信少女說法，並以徐男不知道少女再過4個月才滿14歲，依所犯重於所知者，從其所知，分別判處徒刑6月，應執行10月。

(中時 )