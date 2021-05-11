前女團「女F4」成員Amy（葉庭蓁）近來和老公薛敬樺傳出婚變，已經簽好離婚協議書，只是礙於孩子的緣故，目前還沒跑完流程，而Amy的師弟兼多年好友冠志也坦承，其實2人早就偷偷互許終身，約定如果45歲他們都單身的話就結婚，還曾讓Amy老公醋勁大發。

冠志在節目《新聞挖挖哇》坦言，他和Amy因為感情太好常被誤會，曾有次他到Amy去玩貓，坐在女方的床上，結果老公剛好回家目睹一切，直接抱起旁邊的Amy喇舌宣示主權，讓他尷尬得立刻離開，他也透露以前因為工作的關係，會帶Amy回老家睡同一張床。

由於住得太臨時，Amy還會穿他的上衣和四角褲睡覺，但2人什麼事都沒有發生，冠志也表示，他確實看過Amy的裸體，大讚對方身材很好，「我有她家鑰匙，有次因為有通告要叫她起床，我就去她家叫她，結果她在床上棉被一掀起來，我就看到她全裸。」

Amy和冠志感情太好時常被誤會。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

冠志透露，他和Amy還約定過，如果到45歲雙方都是單身狀態就結婚，但目前Amy是已婚狀態，還有個孩子，他也會劃清界線，做好避嫌，「在這之前，我們都會是非常好的閨蜜跟朋友！」

(中時新聞網)