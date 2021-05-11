40歲港星張柏芝日前屢被直擊小腹明顯，遭指是懷了第四胎，對此，張柏芝懶理傳言、依舊照常工作，才讓外界淡忘她的懷孕傳聞，不過陸綜《讓生活好看》今（11日）曝光的預告中，張柏芝則提到自己願意再婚，也願意再生小孩，她笑說：「我覺得3個（小孩）太少了」。

張柏芝與前夫謝霆鋒育有一對兒子，張柏芝並在2018年底低調產下第三胎，但她至今都沒對外公布生父的身分，也讓張柏芝的感情世界備受矚目，而在陸綜《讓生活好看》今曝光的預告中，女星張馨予就犀利問張柏芝「妳現在單身嗎？」張柏芝先愣了一下，接著搞笑說：「我要向妳表白」，大喊張馨予太直接，讓張柏芝直呼很熱、汗都冒出來，張馨予還虧張柏芝「這太明顯了」，把張柏芝逗得哈哈大笑。

張柏芝被問到是否單身，她沒正面回應，反而對張馨予說：「我要向妳表白」。（圖／取材自騰訊視頻讓生活好看微博）

張馨予接著再問張柏芝是否願意再結婚，張柏芝豪爽：「如果那個男人真的愛到我、想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。那如果那個男的想跟我結婚，我當然想要再生小孩」，張柏芝笑說：「我覺得3個（小孩）太少了」。

張柏芝表示自己願意再婚，也願意再生小孩。（圖／取材自騰訊視頻讓生活好看微博）

其實，張柏芝上個月時還遭懷孕風波纏身，她屢被直擊小腹明顯，遭指是懷了第四胎，對此，張柏芝則懶理外界傳言，依舊照常工作，而她日前還在選秀節目《乘風破浪的姐姐2》語出驚人說：「我現在承認了，各位，不好意思，張柏芝是腫的」，張柏芝接著還自問自答：「腫是什麼？螺螄粉真的告訴我」，原來是張柏芝愛吃螺螄粉，還讓她身材發福。

(中時新聞網)