52歲女星曹蘭當年被封為「張小燕接班人」，機智幽默的主持反應，受到不少觀眾喜愛，日前她上節目聊到自己剛入行時不了解秀場的笑點，沒想到不小心破梗，惹怒同場前輩，胡瓜更摔麥喊不錄，讓女兒小禎聽了傻眼直呼：「脾氣那麼差？」

曹蘭上節目《聽媽媽的話》聊到自己沒主持過餐廳秀、工地秀，不懂秀場笑梗，而她過去擔任《鑽石舞台》助理主持，和胡瓜、陽帆等大哥一起主持節目，對方主持模式會套入秀場模式鋪梗，可自己卻總抓不到時機點跟著笑。

曹蘭分享胡瓜當年爆怒事蹟，小禎傻眼狠虧爸爸脾氣差。（圖／翻攝自聽媽媽的話YouTube）

有次，節目請來「少女隊」，胡瓜訪問時就用曖昧地方式問徐若瑄：「妳怎麼洗澡？都從下面洗還是上面洗？」曹蘭當時則直接吐槽胡瓜一句：「你怎麼都問人家這些東西啊？」未料一句話，似乎引爆胡瓜對曹蘭之前破哏而累積的努火，他當場就把手上的麥克風摔到地上，接著脫掉西裝外套也甩在地上，怒吼：「我不錄了！我就是要問人家洗澡！你這樣我怎麼問得下去？」

而曹蘭也解釋因為自己不只一兩次破哏，才導致胡瓜受不了，搞笑鞠躬說：「在這邊我要對胡自雄（胡瓜）先生感到深深的抱歉。」小禎聽了則直虧爸爸胡瓜「問人家怎麼洗澡，下流！」，讓在場來賓笑稱「現場只有妳可以這樣講。」

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(中時新聞網)