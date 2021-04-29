國票金(2889)今天舉行法人說明會，董事長魏啟林表示，去年台灣金控公司分兩個群組，一半成長一半衰退，今年金融機構業務面臨更多考驗及挑戰，預期成長公司越來越少，但國票金不但去年獲利創高，今年自結4月稅後淨利仍超過3億元，前4月獲利跟去年同期相比超過100％，今年國票金會繼續朝向成長目標邁進。總經理丁予嘉也指出，國票債券未實現利益還有將近13億元，國票證券經紀、泛自營數字也相當不錯，證券第2季獲利有機會比第1季更好，雖然第3季可能會面臨一些挑戰，但方向及非方向性操作都準備，隨時可以因應挑戰。

國票金第1季稅後淨利達13.65億元，年增193.33％，是2011年第2季以來最佳獲利，創下歷年單季次高，每股盈餘0.47元。子公司國票第1季稅後淨利10.1億元，年增60.83％，每股盈餘0.62元；國票證券第1季稅後淨利3.63億元，年成長7360％，每股盈餘0.45元；國票創投第1季稅後淨利2.65億元，年增354.81％，每股盈餘1.72元。

國票金各子公司營運表現優異，其中，國票近年來積極調整授信結構，推展FRCP業務，加以外幣債券經營有成，養券收益維持穩健。外幣債券業務收益穩健成長，整體外幣債部位由 2018年158.9億元倍增至2020年6月底348.9億元，2020年下半年因應市況及央行外幣風險限額規定，適時處分外幣債部位實現利益，12月底成本略降至320億元，今年第1季因應市況策略性調降部位至228億元，未實現利益12.3億元，外幣債淨收入較去年同期成長33％。股權業務方面，國際票券掌握可轉債景氣循環相關個股，第1季收益與去年同期相較轉虧為盈。

國票自保授信在太陽能、綠電領域積極耕耘，綠能產業承作額度及動用餘額，由2019年底85.69億元及34.1億元，至今年第1季底分別達到156.06億元及80.13億元。今年授信業務重點方向，魏啟林表示，未來某些授信業國票會化被動為主動，對客戶量身訂作，組成小型聯貸團。除了關注營運受疫情影響較大客戶外，新戶開發鎖定「後疫情時代」概念產業如：生技醫藥、長照、遠距資通訊等，以及配合政府推動再生能源、台商回流政策，工業區廠房融資需求與聯貸商機，積極拓展信用風險低、具自償性和優質擔保品的授信新案，持續提升發行利差。

國票證券因台股指數再創新高，證券市場交易日均量較去年同期大幅增長，第1季經紀、自營，以及新金融商品業務獲利佳，經紀業務成交量年增99.59％，經紀收益第1季占比達7成。創投子公司收益則受惠於長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益成長。

日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立樂天國際商業銀行去年12月8日獲金管會核准開業，109年12月30日開始內部營運，今年1月19日正式對外營業。魏啟林表示，樂天國際商業銀行業務跟資訊由日方負責，國票金負責財務調度、法遵、稽核等，日本樂天銀行在防止詐欺詐騙技術有其專利，目前也將技術移轉到台灣，日本樂天銀行過去策略前三年穩紮穩打，先將資安做好，後三年才衝刺會員數，在台灣大致也會依循這個模式，未來也希望與國票金三大子公司整合發揮綜效。

目前樂天國際商業銀行開業初期以線上開戶、存款、手機轉帳及分期型信貸業務為主，4月22日新推出12項「全線上」安全便利功能，後續也將上線行動支付功能，未來將持續規劃外匯、投資、保險及企金等業務，目標3年後獲利。

(時報資訊)