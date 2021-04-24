台14甲23公里處24日發生一起兩輛遊覽車追撞的車禍。（翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」）

台14甲線24日發生遊覽車追撞，現場散落車體殘骸。（翻攝臉書社團《合歡山賞雪機動社團》）

位於南投縣仁愛鄉的台14甲線合歡山公路23公里處，今（24日）下午發生一起兩輛遊覽車追撞的車禍，南投縣消防局獲報後緊急出動到場救援，目前初報11人有就醫意願，據了解，道路一度雙向封閉，現已開放單線通行，車禍詳情仍待進一步釐清。

南投縣消防局24日晚間5時13分接獲民眾通報，指稱台14甲線合歡山公路發生兩部遊覽車、以及一台休旅車追撞的事故，獲報後隨即派遣中心碑、埔里、仁愛與清境等消防隊到場處理，初步統計有11人受傷需送醫。

透過現場照片可見，位於後方的遊覽車因撞擊上前車，車頭玻璃幾乎全碎，化為蜘蛛網，路面上亦噴濺大量玻璃碎屑，部分車殼、後照鏡也散落一地，而車禍事故地點一旁為山壁，另一側及為懸崖，相當驚險。

警方獲報後也迅速到場處理，經初步調查，疑似為後方遊覽車煞車失靈撞上前方遊覽車，意外波及到會車的休旅車，導致三車卡在道路上，動彈不得。而根據最新情況回傳指出，雙向車道一度封閉，目前已開放單線通行，詳細車禍責任歸屬仍待警方進一步調查。

(中時 )