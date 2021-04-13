侯昌明、曾雅蘭是演藝圈著名的模範夫妻檔，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，夫妻也不時著孩子上節目分享家庭趣事，不過侯昌明與曾雅蘭近日卻被酸民嗆是「推孩子出來賺錢」，讓向來總是好脾氣的侯昌明忍不住動怒，在網上發文嗆酸民。

侯昌明、曾雅蘭昨帶著女兒侯塞蕾、兒子KenKen，一家四口上節目錄影，不過夫妻倆卻遭酸民嗆是「推孩子出來賺錢」，對此，侯昌明今（13日）下午也忍不住在臉書動怒了，他發文寫下：「最近來留言的酸民特別多，尤其是在雅蘭的臉書，不知道是什麼巧合？其實我真的不明白～當我們在認真工作的時候，你們在做什麼呢？當我們在努力過生活的時候，你們就只是在背後指責留言嗎？」

最近來留言的酸民特別多，尤其是在雅蘭的臉書 不知道是什麼巧合？ 其實我真的不明白～ 當我們在認真工作的時候，你們在做什麼呢？ 當我們在努力過生活的時候，你們就只是在背後指責留言嗎？ 我們只想著要不斷地為了進步和提升自己的生活而付出，你們就只... 由侯昌明發佈於 2021年4月12日 星期一

侯昌明強調，他們只是為了進步和提升自己的生活而付出，卻有酸民留在原地講些酸言酸語，讓侯昌明動怒說：「難道你們連充實一點知識都不願意嗎？不知道隨便指責和罵別人是有法律責任的，我真心覺得，人要做好事說好話，不分宗教派別，你的神明都在看著你，我們都應該要為了這一世爭取一些好分數不是嗎？」

最後，侯昌明不禁喊話：「酸民加油啊」，發文吸引名嘴楊月娥留言：「練習壯大自己，百毒不侵，無視他的存在」，吳怡霈也直呼：「最喜歡看到你們一家四口在家的真實相處，然後雅蘭姐煮東西真的好好吃啊」，網友也紛紛留言：「孩子不是被逼的就好啦！感覺他們看起來很開心不像是被強迫的」、「還是喜歡你們一家人 超樂觀正面」、「跟酸民認真就輸了」，力挺侯昌明一家人。

(中時新聞網)