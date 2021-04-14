39歲丈夫長期對26歲妻子家暴，丈夫3月22日離職後，與妻子爭吵頻率增加，本月6日妻子疑因申請家暴令被丈夫抓到，丈夫再度痛毆妻子，妻子負傷逃家，8日丈夫發現男嬰無呼吸心跳傳訊給妻子後不斷飲酒，妻子13日晚間返家，驚見4個月兒子發黑死在床上，經警方研判男嬰疑遭活活餓死多日，確切死因仍待釐清。

據了解，該丈夫有長期酗酒、家暴情況，丈夫3月22日離職後，與妻子爭吵頻率及強度增加，3月24日妻子通報婚姻暴力並聲請保護令，社會局社工3月25日聯繫妻子討論安全計畫，妻子當時希望維繫婚姻，並撤銷保護令，社工留下聯絡電話妻子薄持聯繫。

本月6日晚間，丈夫疑抓到妻子疑似想申請保護令一事，因而痛打妻子，妻子負傷衝出家中，社工當晚為妻子完成租屋，當晚社工與妻子討論安頓家中的4個月大男嬰安全時，妻子則表示，希望丈夫可以試著獨自照顧兒子。

4月8日，丈夫發現孩子呈趴睡且已無呼吸心跳，當天傳訊息給妻子後，就在家不斷喝酒等待妻子返家，妻子13日返家後，發現男嬰全身發黑，部分呈現腐壞狀，於晚間9時許報警處理。救護人員到場時，因男嬰已明顯死亡多日，因而未將男嬰送醫，另丈夫精神狀況不佳，無法正常對答，全案交由警方處理。

社會局表示，男嬰死亡原因報請檢座偵辦，仍待司法調查，後事處理部分待遺體發還後，後續將協助案父母處理悲傷情緒及後事；律師陳禾原指出，丈夫恐犯下刑法第271條殺人罪、第294條第二項遺棄致死罪，另外，針對痛毆老婆部分，則涉及家庭暴力防治法第61條違反保護令罪。

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(中時 )