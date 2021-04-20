多肉植物簡單好照顧，不少人會在家裡或是辦公桌養個幾盆，不僅用來做為裝飾也讓人感到療癒。近日日本一名網友分享了自己的悲慘經歷，他細心照顧一盆多肉盆栽長達3年，但植物一直都沒有長大的跡象，讓他相當困惑，於是將盆栽「解剖」才終於驚覺被騙了！

根據《ねとらぼ》報導，居住在美國加州的日本網友Makoto Sakata近日在推特分享自己的悲慘遭遇，他細心照顧了一盆多肉植物3年，但一直都沒有長大的跡象，讓他覺得相當可疑，日前他好奇撥開植物下方的苔蘚，看見了用來固定的膠帶，才終於驚覺這株多肉植物是人造的。

Sakata無奈吐露，這株植物看起來像是蘆薈非常真實，而且在購買的時候，店員還細心為他講解該如何澆水、照顧，讓他崩潰直呼：「到底是在跟我開玩笑，還是就連店員都以為這是真的啊？」。

網友們看到推文都替Sakata感到心疼又有趣，紛紛笑說：「我也在一株假的多肉植物上花了5年的時間…」、「店員真的是認真的嗎？」、「所以那些澆了的水都去哪裡了？」、「最近的人造花品質都太好了，完全沒有辦法分辨是真是假」、「妻子跟我回父母家時也跑去庭院澆水，我就跟她說：『那些都是人造植物喔』」。

事後Sakata也在推特更新後續狀況，這株假的多肉植物畢竟照顧了3年時間，已經產生感情，所以並沒有被他丟掉，仍擺放在房間內當裝飾，只不過他之後又去家居中心購買了一盆真正的多肉植物。