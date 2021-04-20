邱姓男子的岳母去世，岳父請他幫找律師處理遺產繼承，他缺錢花用竟冒名某家法律事務所名義，印製王姓及陳姓律師名片，並以Line與岳父聯繫收費，4次共收取近88萬元，還交付收據，岳父給錢卻不見下文而找上事務所追究，才揭發騙局，事務所控告邱男偽造文書，岳父念在女兒面子而不提告，台中地檢署偵結將邱男起訴。

起訴書指出，23歲邱男受岳父之託，幫尋律師協助處理岳母遺產繼承等事宜，邱男缺錢花用竟打起岳父主意，冒用中市1家法律師事務所名義，印製陳姓及王姓律師的假名片，在2019年12月15日至2020年1月18日向岳父詐稱已委託陳姓等律師處理，然後，再以兩名假律師名義透過Line通訊軟體與岳父聯繫接洽，並巧立名目佯稱要收取費用。

岳父信以為真，自2019年12月至2020年1月間共4次匯款到女兒帳戶，總金額為87萬元7300元，邱男均冒用事務所及假律師名義用印開收據，並翻拍透過Line傳給岳父收執，邱男領光匯款花完。岳父花了錢卻不見下文，找上該事務所追究，才揭穿女婿騙局，事務所得知後怒告邱男偽造文書。《刑法》親屬間的詐欺屬於詐欺乃論。岳父則看在女兒面子上不與提告，全案檢察官偵結，依偽造為書罪起訴邱男。

(中時 )