花大錢送小孩補習，是否能確保令家長滿意的成績，大陸一名高三學生，課後到補習班補數學，學費更是不便宜，結果最近一次模擬考，該名學生考了59分，家長相當生氣，認為已經砸錢了，分數還不理想，竟衝到補習班大鬧一場。

重慶一名楊姓男子，為了讓念高三的兒子數學精進，陸續向補習班繳納約21萬人民幣（約台幣91萬元）的學費，不過兒子最近一次模擬考，數學考了59分，楊男看到分數不能接受，質疑被補習班欺騙，因此帶著家人到補習班，要求對方解釋。

根據陸媒報導，針對楊男的不滿，補習班負責人表示，其實這名學生已經進步相當多，原本進補習班前，數學經常考20多分，補習之後目前能考到59分，進步幅度算大，認為楊男不應該如此責怪兒子，還有補習班的努力。

因為楊男大鬧補習班，到現場調解的警方，聽完雙方說詞，建議家長不應該把小孩的成績，全部寄託在補習班，並非花大錢就一定會有漂亮成績，且家長如果覺得收費不合理，可以向相關部門投訴，最後楊男冷靜思考，決定與補習班好好討論後續處理方法。

(中時新聞網)