知名直播主連千毅昨(4/22)現身錄節目，空檔接受採訪，大方聊家庭生活，表示跟被封為「真人版娜美」的老婆生了2個兒子，自己進出2次監獄，辣妻都不離不棄，他因此寵妻不手軟，每個月給高額生活費，還買上千萬豪宅給老婆，直言：「對她就是虧欠」。

連千毅直播最出名的就是辣妹助理如雲，但他早就已婚，已是2個孩子的爸，據《三立新聞網》報導，連千毅有個封號是「寵妻魔人」，他表示對辣妻滿心感謝，雖然工作忙碌，但夫妻感情有很用心維持，連千毅說妻小的物質生活都不缺，而老婆喜歡逛夜市，他每週一定會找一天帶全家人去夜市走走。

連千毅表示，自己因為工作關係，要長時間待在台北，但他去年在南部買下8千多萬、200多坪電梯豪宅，照著老婆的意思設計裝潢，房子猶如一棟大飯店，讓岳母陪著老婆、孩子一起住，而這不是他第一次送房子給老婆，至於生活花費，他每個月會拿50萬給老婆當生活費，表示孩子上比較好的幼稚園，還有一些稅金要繳，家裡開銷大，給這個數字很合理。

至於連千毅與真人娜美辣妻的相遇，他說當時老婆是朋友的朋友，他雖然沒有特別追求，不過常開車從台北南下，就為了找她吃飯、約會，自然開始交往，連千毅讚愛妻不但外型漂亮身材火辣，還很熱心公益，經常捐款照顧流浪狗，讓他覺得娶對人，另一半又美又有內涵。

而連千毅曾兩度入獄，失去自由的這段時間，老婆非但沒拋下他走人，還幫他掌管事業，也將家庭照顧得好好的，讓連千毅直言要遇到這樣的女孩很難，「像這種很相挺，很真心又純情的女孩很少了」，如今他再忙，都會天天跟老婆通電話，夫妻間也是會爭執，不過他甘願當乖乖被罵的那個，坦言對辣妻不會有脾氣，「我對她就是虧欠，所以我什麼都讓她啦」。

(中時新聞網)