花蓮縣消防局第一大隊和仁分隊趕抵現場，發現象鼻隧道下方為懸崖峭壁，實施繩索救援困難，為爭取時效性，請求空勤總隊支援。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局第一大隊和仁分隊趕抵現場，發現象鼻隧道下方為懸崖峭壁，實施繩索救援困難，為爭取時效性，請求空勤總隊支援。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉台9丁線象鼻隧道今早發起墜落意外，一名63歲陳姓男子與2名友人，從桃園前往象鼻隧道攀岩，沒想到陳男攀岩途中疑似繩索沒拉好，不慎摔落50米深的懸崖峭壁，無呼吸心跳，肢體變形，花蓮縣消防局趕抵發現該處繩索救援困難，協請空勤總隊協助，目前正吊掛送往和中運動場並送醫搶救中。

消防局上午9點25分獲報指出，象鼻隧道有名民眾攀岩時繩索沒拉好，摔摔落50米深，肢體變形，疑似OHCA，請求救援。

消防局第一大隊和仁分隊在9點42分趕抵現場後，發現該地形為懸崖峭壁，實施繩索救援困難，為爭取時效性，請求空勤總隊支援，並將患者移至可實行吊掛處。空勤總隊上午10點38分起飛後，47分抵達吊掛點，並在57分完成吊掛作業，目前正前往和中運動場。

至於陳男一行3人前往象鼻隧道攀岩一事，是否為商業團還是各自邀約，目前仍待警方釐清。

象鼻隧道位在秀林鄉和平村附近，是日據時期開鑿蘇花臨海道隧道群中的八號隧道，其外觀似大象鼻子，座落在臨海崖旁，且曾印製在1951年發行的舊台幣壹元紙鈔上，近年來成為超夯景點。

(中時 )