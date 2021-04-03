台鐵408次太魯閣號2日發生翻軌意外，造成50人死亡、146人受傷的嚴重事故，紅十字會花蓮支會的曾姓救難人員也將救災經過po文，他向一對不幸罹難的父女說，「白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦！白點點妹妹的爸爸，加油，希望你能放下。」並努力穩住顫抖的手，將大體平穩的送出隧道。

「躺在地板的三位，雖然讓你們一直等，但是最後我送你們出隧道了！」曾姓救難員昨日發文描述事故經過，內文透露搜救過程中曾發現一對罹難父女，當時爸爸緊抱著女兒，場面令人鼻酸，他也溫柔地說「白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦！白點點妹妹的爸爸，加油，希望你能放下」。

接著，曾用溫柔語氣向罹難的乘客喊話，「很潮流的阿嬤！抱歉，讓妳少一隻鞋子，我很努力的找了，希望最後有人能找到」、「100公斤的大叔，如何？我搬的很穩吧？希望這段路沒讓你折騰到」、「泡麵頭妹妹，記得哥哥說的話，已經沒事了哦，可以閉上眼了。」

此外，他更對其他26位罹難者喊話，表示他雖不知眾人的姓名，但希望他們都能安心的走，並說「現場我們都救出了，不要想太多，這裡我們處理。一路走好，拜託...」。他也感謝花蓮縣內的熊貓外送員們的愛心，祝福所有人平安順遂。

網友看見發文，淚喊辛苦了的留言不斷湧入，也有人表示「文章我看到一半就潰堤了，唉...」、「謝謝搜救隊的付出，辛苦了，願逝者安息」、「幸好有你們，他們才能安心的走最後一段路！」、「感謝第一線的救護人員」。

獨／台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時 )