警消趕往花蓮搶救！國五車輛自動「摩西分海」讓道 醫護狂奔推傷患入院... 罹難者最小6歲

台鐵太魯閣號408車次2日上午發生重大意外事故，行經花蓮清水隧道時，遭滑落邊坡的工程車砸中，導致列車出軌導致50人死亡、146人受傷，目前搜救工作仍在進行當中。這起事故以接近車頭的第7、8節傷亡最嚴重，新北市消防局特搜隊員進入救援時，目睹現場散布肢體分離的破損遺體，有的屍塊噴飛到車廂外，現場宛如人間煉獄。

據「自由時報」報導，第6救災救護大隊秀峰分隊小隊長丁建利指出，他率隊深入5、6、7、8節車廂時，5、6節車廂與已與7、8節車廂脫離，由於火車座椅沒有安全帶，車廂撞擊隧道壁後，運氣不好的人，就隨著破碎的車體被拋出車外，因此到處都是罹難者斷成多截的手、腳、與破損遺體，搜救到最後都是設法在替罹難者找回破碎、遺失的肢體。

丁指出，他在第7 車廂破裂的缺口車體上，發現一具男童遺體掛在上面，但頭顱並不在身上，他忍痛將男童的身體取下，再到車外找到男童的頭顱，再忍痛將男童的頭顱與身體合在一起。

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(中時新聞網)