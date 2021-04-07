台鐵408列次太魯閣號2日出軌發生50死慘劇，6日午夜台鐵工程人員，才終於拖出隧道最深處、變形最嚴重的第8節車廂，交通部長林佳龍7日凌晨在臉書上向已退休的70歲鋼索師傅陳永朗致謝，還好有他的專業建議才能提早1日拖出車廂。至於為何到場協助，陳永朗僅以「國家有難」4字低調回應。

據了解，太魯閣號出軌事故初步原因指向，列車撞上滾落正線鐵軌的工程車。運安會指出，9時28分45.5秒時列車撞上工程車，9時28分46.6秒時，列車向左傾斜撞上清水隧道北口東側，接著整輛列車左撞右撞衝入隧道內，在距離北口約320公尺處停下，其中第5至第8節車廂卡在隧道中。

台鐵太魯閣號事故中的車頭第8車廂，6日深夜拖出清水隧道後暫放至和仁車站，車廂車體變形、車頭左側被削去大半，受損嚴重。（圖／中央社提供）

事發過後，待搜救人員檢視車廂內無殘餘遺體後，台鐵工班工人動員上百名人力，持續將卡在隧道內的車廂拉出；交通部常次兼鐵路局代理局長祁文中6日曾透露，第8節車廂相當破碎，沒有傳動軸、轉向架，估計將透過拉的方式，並找來消防局切割支解車體，想辦法運離。

交通部長林佳龍指出，在眾人為第8節車廂撤離焦頭爛額時，正一鋼索的已退休的70歲陳永朗老師自發性的到場提供專業建議，順利讓第8節車廂於6日晚間10時52分從隧道中移出；林佳龍說，實在非常感謝老師讓車體免於切割，更順利將車體重置在轉向架上，為撤離工程節省近1天的時間。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳永朗在離開現場時，被媒體問及到場幫忙的原因，老師僅相當短短回覆「國家有難」，隨即離去，舉止低調且不居功。陳永朗的兒子則表示，事發至今，父親都待在現場與台鐵人員共同討論，尋求最快速的搶通方式。

此外，目前破損的太魯閣號車體均運至仁和車站置放，待國家運輸安全委員會調查，車廂雖已順利撤離，但台鐵還需再花費2周的時間全面評估清水隧道的穩定與安全性，預計將於4月20日恢復東正線通車。

(中時新聞網)