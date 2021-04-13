太魯閣408班次事故導致台鐵史上最嚴重傷亡，也在國民的心中劃下深深傷痕，當所有人急著離開現場時，新北市特搜大隊卻立刻集結前往，最終順利救出5位傷者，並護送6位罹難者回家，而特搜大隊參與每次的天災人禍，總是與死神搏鬥，經常在屍堆中找尋生命，許多隊員在任務後留下陰影，但他們從不輕言放棄，只盼創造奇蹟。

當全台人民的心揪在一起，齊為傷者祈福的同時，新北消防局特搜大隊也立刻集結整隊，用最快的速度往事故地點前進，他們在3小時內抵達花蓮，帶著完整的機具設備入內搜救，眼前景象卻讓見慣各種天災人禍的隊員都看傻了眼。

「到處都是斷垣殘壁，首批進入的隊員還看到車廂外有個小女孩。」特搜大隊組長周祐陞回憶，隧道內的情況如遭轟炸，汽油和血腥味在狹小空間內蔓延，他們立刻拿起器材便開始救人，用機具破壞壓在乘客身上的鐵板和石塊，當下時間彷彿禁止，只剩救難器材的刺耳噪音、隊員間的呼叫，以及乘客手機此起彼落的鈴聲，3種聲調在隧道內組成最悲傷旋律。

新北特搜大隊上山下海，國內每場天災人禍無役不與，日本311海嘯時也前往支援，大隊組長周祐陞說：「別人跑離危險，我們則衝向災難。」（圖／新北市消防局提供）

而憲兵莊建致的的下半身遺體卡在第6節車廂下，新北特搜絞盡腦汁研擬救援方法，此時莊建致的手機來了一通長達20多分鐘的電話，似乎在請求消防員帶他回家，但受限於環境狹窄，「硬來」恐再造成傷亡，特搜隊員只能誠摯表示「我們盡力了」，並退出現場，莊建致的遺體後來由花蓮消防局特搜隊救出，他們當天協助5位乘客和六位罹難者脫困，而在象徵榮耀的制服背後，卻藏著數不清的汗水與努力。

「我們與死神的距離只有0.1公分。」周祐陞表示，特搜大隊負責的是「一般消防員無法處理」的案件，隊員曾在88風災後的土石中挖出災民，手指也被劃的鮮血淋漓；復興空難時，搜救人員得潛水救援，稍有不慎便可能命沉大海，他自己就差點在任務中失去同在第一線服務的雙胞胎哥哥。

而英雄也有脆弱時，周祐陞提到，任務時總要面臨天災人禍帶來的生離死別，即使已見慣生死，看著受難者家屬撫屍痛哭，心裡仍會不捨和自責，遺憾於「如果能救出來就好了」的想法，但「意外和明天不知道誰先到」，也只能收拾好自己的情緒，繼續面對未來「不希望發生的任務。」

「讓所有民眾回家，就是我們的工作。」周祐陞說，每次任務回來之後，同仁經常在生活中想到執勤時的無邊黑暗，以及許多殘破肢體的畫面，但多數隊員仍堅守崗位，希望能付出自己的所學和能力，成為守護大眾的堅強後盾。

隊員周祐慶參與蘇花公路坍方搜救時，遭落石擊傷而失去腳趾，但他在傷癒後仍回到第一線服務。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)