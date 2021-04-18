統一獅隊老將高國慶傳出與球隊完成簽約，簽下1+1的合約、月薪41萬，明年是否續約則要視今年表現而定，「很感謝董事長、總經理對我的肯定，讓我有繼續拚戰的動力。」

42歲高國慶的高國慶過去就曾表示希望能打到不能打為止，他表示，這次合約並沒有談到教練約的部分，「教練到60歲還是可以當，但選手一生中只有一次，除非我退休了再回來當選手，但這不是我的個性。」

高國慶說：「如果等到哪一天身體狀況不行了，跟年輕球員差很多的話，自然自己就會決定（退休），這次合約真的很感謝公司，因為最後談出來的內容跟之前有落差，有嚇到，是很滿意的合約內容。」

高國慶認為，這紙合約讓自己更有動力去拚戰，也希望自己不會只是只有2年，「就是我給我自己的壓力，如果我打得真的很差，也是拖累球隊，但如果球隊還是需要我，還有一定貢獻度的話，我就覺得會有這個動力，如果一年120場有8、90場在二軍，那留著也沒什麼意思，但如果還有一些機會，就還有動力去拚。」

而身為陣中老大哥，不少年輕球員也都會向高國慶請益，他也不吝嗇分享，但他說：「我在跟他們溝通後，他們比賽過程也沒有好的結果，我就感覺我壓力很大，我自己也會想說我的東西跟年輕選手分享對他們是好是壞，所以我就轉換如果我當了教練，這種壓力真的好大，所以還是當選手，壓力自己扛，會比較適合我的個性。」

(中時 )