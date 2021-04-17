我國在南美洲唯一友邦巴拉圭疫情嚴重，截至4月17日巴拉圭累計新冠肺炎確診達24萬4千多例，累計死亡病例破5千例。因巴拉圭急需大量疫苗，又不排斥陸製疫苗，因而衍生外交轉向疑慮。美國大報《紐約時報》警告，巴拉圭和台灣可能有潛在斷交風險，中國大陸疫苗生產商「北京科興Sinovac」近日已捐贈5萬劑CoronaVac疫苗，給總部設在巴拉圭的南美洲足聯，並獲得官方證實。

據《紐約時報》16日報導，由於巴拉圭目前疫情嚴重，急需大量疫苗，而友邦台灣又不出口疫苗，因此該國各政治派別人士均認為，是時候考慮和民進黨政府斷交，並轉與中國大陸建立外交關係。報導並指出，在3月底時台灣曾考慮轉交一批AstraZeneca疫苗，但後來外交部否認此消息，僅表示有援助一筆購買疫苗的經費。

值得注意的是，為救援民進黨政府岌岌可危的台巴外交，亦有美媒於4月1日報導聲稱，美國國務卿布林肯曾致電給巴拉圭總統馬里奧·阿布鐸·貝尼特斯（Mario Abdo Benítez），希望他不要轉變立場，並表示巴拉圭的盟友是台灣和美國。

《紐約時報》並在報導中提及，目前尚不清楚巴拉圭是否已採取正式行動來探索這一轉變，但中國大陸「科興公司」近日已捐贈5萬劑CoronaVac疫苗給總部設在巴拉圭的南美洲足聯，並獲得官方證實。報導稱，這一事件會加深外界對於中國大陸將在巴拉圭有所行動的猜測。

蔡英文政府執政團隊，圖右為前經濟部長沈榮津，現任經濟部長是王美花。(圖/摘自 蔡英文 臉書)

外交部長吳釗燮3月下旬曾在立法院備詢表示，「台巴關係絕對沒有問題」，對於巴拉圭外交部指大陸疫苗廠商以跟台灣斷交作為取得疫苗條件，外交部都有密切掌握。

(中時新聞網)