日本決定兩年後將福島核廢水排放入海，引發周邊鄰國反彈，駐日代表謝長廷曾在臉書發文稱台灣核能發電廠的廢水也曾排放入海，遭台電、原能會否認，但謝昨又稱所言願負法律責任。國民黨立委鄭正鈐痛批，「謝領著納稅人血汗錢的高薪，不但不保障國人的權益，還不斷打擊自己國家，蔡政府還要讓謝長廷繼續丟人現眼嗎」？

鄭正鈐今（23日）在臉書發文表示，謝長廷繼續再咬台灣核電廠也把含氚廢水排放到大海中，還揚言「若核能廠沒有排放含氚廢水，願意承擔法律責任」。但台電早就說明，核電廠反應爐冷卻水沒有排氚的問題，具有輻射的爐水也經過濾百分百回收。謝長廷不但要負法律責任，更要負起政治責任，下台謝罪。

從核食到福島核電廠事故的核廢水，鄭正鈐痛批，謝長廷的立場就是「護日」到底，更令人髮指的是，謝長廷居然昧於事實，反過來批評自己國家核電廠廢水也排入海，造成祕雕魚事件。日本核災後接觸爐心的核廢水與台灣排放的冷卻水截然不同，而且「祕雕魚事件」也早已證實非核能廠排放的冷卻水造成。但謝長廷卻為了護航日本，不惜製造假消息，打擊台灣。

鄭正鈐指出，當說詞被打臉之後，謝長廷不但沒有反省，還刻意避開他先前魚目混珠的說法，繼續再咬台灣核電廠也把含氚廢水排放到大海中，還揚言「若核能廠沒有排放含氚廢水，願意承擔法律責任」，但台電早就表示，核電廠反應爐冷卻水是引用海水將熱量帶走，排出時海水溫度會上升，但不會有排氚的問題，幅射性比較高的爐內系統循環「機件洩水」，也就是俗稱的爐水，則是過濾後將水的部分則再回收，送回爐內循環使用，百分百回收。

鄭正鈐認為，如果再不召回謝長廷，這位「護日代表」丟人現眼的行徑不知道還要鬧多久？有這種不斷睜眼說瞎話，媚外程度破表的外交官，日後在涉外事件交涉上，台灣還能獲得應有的尊重嗎？鄭正鈐怒轟，「謝領著納稅人血汗錢的高薪，不但不保障國人的權益，還不斷打擊自己國家，蔡政府還要讓謝長廷繼續丟人現眼嗎」？

(中時新聞網)