國民黨智庫「國家政策研究基金」28日舉辦記者會，在五一勞動節前討論勞工相關問題。國民黨台北市議員羅智強憶起往事，稱其父身為工人，總在不同工地中流浪，猶如「捲舖蓋走路」的遊牧民族，甚至跟乞丐沒兩樣，藉此呼籲蔡政府重視勞工問題，別讓勞工成為總統蔡英文心中「最軟的一塊軟杮子」。

根據香港媒體《中評社》28日報導，羅智強表示，電影《遊牧人生》讓他感同身受且感觸良多，因為他的父親就是工人，父親經常在各種不同的工地中流浪，每當結束一個臨時工的工作，移轉到下一個工地時，父親都會戲稱是「捲舖蓋走路」，由於父親所有家當都在舖蓋裡，指要把舖蓋包一包就能全部帶走，所以基本上就跟乞丐沒兩樣。

羅智強坦言，想起當年父親的生活，確實有點像遊牧民族，父親將之稱為「築臨工而居」。雖然那已經是幾十年前的事了，台灣如今的勞動環境已有很大的改變，但從智庫發表的數據，就可以看出蔡政府在美化經濟狀態，他身邊就有朋友受疫情影響收入銳減，尤其在觀光業這塊影響甚鉅；數據也顯示，超過8成民眾並未領到津貼補助，故蔡英文與民進黨政府都該好好注意，錢到底都補助到哪去了？還有人民落差感，也是政府必須認真重視的。

羅智強特別強調，美國中情局日前公布2021年全球人口生育率預測，台灣是倒數第一名，年輕世代不願生孩子是對政府的重大警訊，歸咎原因無非是低薪、工時長、買不起房三大重點；其中，低薪與工時長就是惡劣的勞動條件，盼蔡英文與民進黨政府能真正放在心上。羅更直言，蔡曾說「勞工本來就是我們民進黨，心裡最軟的一塊」，千萬別讓所謂「最軟的一塊肉」，變成「最軟的一塊軟杮子」。

(中時新聞網)