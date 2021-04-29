國民黨團召開「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會｜2021.04.29

日本福島核事故廢水預計兩年後排放入海，我駐日代表謝長廷卻數度在臉書PO文稱台灣也有核廢水，一連串替日本護航的言論引發爭議，立委紛紛要求謝長廷回台接受質詢未果，今（29）日立法院外交國防委員會決議，於5月24日再次召開相關議題的會議。立法院國民黨團上午召開「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會，質疑是否又要再當一次冤大頭，之前政府開放萊豬，現在又要跟日本進行什麼檯面下的交換嗎？

對於日本將排放核事故廢水，國民黨團書記長鄭麗文表示，日本周邊國家齊聲抗議，要透過聯合國國際原能會組織進行相關勘驗，日本國內的環保團體、民眾也都發出怒吼，反對日本政府此舉；反觀中華民國政府，態度曖昧不明，駐日代表甚至用汙衊中華民國的形象，用不實指控，栽贓台灣的核電廠來為日本開脫，這也是為什麼國民黨堅持要求這個喪權辱國、公然賣台的駐日代表立刻回台。

鄭麗文說，更痛心的是，一開始蔡英文總統不聞不問、躲起來，但駐外代表使節是總統任命，對外代表國家、代表總統。鄭質疑，謝長廷的言行是否代表中華民國、代表總統？

立法院國民黨團上午召開「譴責謝長廷 迴避國會監督」記者會。（圖／摘自國民黨立法院黨團臉書）

總統府發言人張惇涵27日在臉書稱，謝長廷的說法和原能會「沒有相互違背」。對此，鄭麗文批評，根本是睜眼說瞎話、指鹿為馬、胡說八道，且原能會在立法院備詢時，還公開打臉謝長廷多次，說謝代表的說法完全違背事實、沒有專業，不管核一或核二，都沒有違法排放核廢水造成秘雕魚。

鄭麗文也提到，謝長廷甚至偷偷修改臉書文章，她不解，總統府竟還幫謝長廷的錯誤言行背書，硬拗跟原能原說法一致。她說，昨日媒體再度詢問原能會，原能會表示，不一樣就是不一樣。

鄭麗文質疑，到底是什麼樣的政治考量，讓總統府這樣昧著良心、昧於事實力挺謝長廷？先前開放萊豬進口，蔡英文說不清楚，沒有跟美方談判、沒有任何交換，大家都懷疑為什麼我們要當冤大頭開放萊豬，難道蔡英文有私下的交換嗎？今天如此違反常理的損害自己形象利益去力挺日本，蔡英文不是跟安倍很好嗎？不是跟日本的領導階層很好嗎？難道又有檯面下的交換是我們不知道的嗎？

(中時新聞網)