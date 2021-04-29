資深媒體人謝寒冰。（資料照）

我駐日代表謝長廷稱台灣核電廠也有排放核廢水，引發爭議，國民黨立委要求謝回台接受質詢，但外交部表示，因牽涉疫情，所有人員必須接受14天隔離，因此謝不會回台備詢，也不會以任何方式進行詢答。資深媒體人謝寒冰昨(28日)在政論節目中談到，這就是一個推託之詞，他們(民進黨)就是抓準國民黨壞習慣，就是想說罵完就會結束。

關於國民黨立委要求謝長廷29日回台接受質詢，外交部次長曹立傑28日證實，外交部國會室有收到開會通知，但因牽涉疫情，所有人員必須接受14天隔離，因此謝長廷不會回台備詢，也不會以任何方式進行詢答。

對此，謝寒冰28日在節目《大新聞大爆卦》中談到，「我覺得以防疫理由講謝長廷不能回來，就是一個推託之詞，畢竟那之前為何美國官員可以訪台，美國來了多少人?謝不能比照辦理嗎？胡扯」。謝寒冰此一質疑，外交部在27日曾對外表示，本國公務人員不適用。

謝寒冰認為，民進黨就是知道國民黨個性、有一個嚴重毛病，就是話題來的時候罵一罵，然後罵完就結束，所以國民黨要考慮為何人家敢這樣做?他認為，民進黨敢跟你說謝長廷回不來，那下一個會期，國民黨自己都忘記這件事，然後這事情就結束了，所以民進黨就抓準國民黨的這個壞習慣。

(中時新聞網)