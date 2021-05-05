立法院國民黨團要求駐日代表謝長廷返台說明日本福島排放核廢水，謝長廷昨天在臉書發文表示，：「我個人是很想回去講個徹底痛快，但外交部站在台灣整體利益所做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，我當然必須尊重。」國民黨立委廖婉汝今天呼籲外交部，他想回來講個痛快，就讓他回來，不要擋他回來。

廖婉汝說，外交部應該尊重謝長廷的意願，不要替他擔心說錯話，他都說想回來講個痛快，不要擋他回來，外交部一路擋的話，還是有臨時會可以召回代表述職。外交部次長田中光回應說，外交部沒有阻擋謝代表回國。

國民黨立委江啟臣則詢問田中光職業外交官生涯這麼久，有沒有看到砲口對內的駐外代表？他痛批，該爭取不爭取、該為國家講話不講話，完全違背當初的誓詞，他效忠的是哪一國？幫中華民國幫國人講幾句話有這麼困難嗎？這樣的駐外代表你認同嗎？田中光對此沉默未回應。

(中時 )